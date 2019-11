"Cambiare il sistema della raccolta differenziata". A inviare a Zonalocale.it le foto scattate in una traversa di via Spalato, a Vasto Marina, è Vincenzo Inglese, che si schiera contro il porta a porta, il metodo di ritiro dell'immondizia differenziata in corso a Vasto dal 2009 e avviato anche sulla riviera dal 20 giugno scorso.

"Cari cittadini di Vasto - scrive Inglese - mi riferisco soprattutto ai residenti di Vasto Marina, non so se voi la pensiate come me, ma nel 2016 uscire al mattino e trovare per strada accumuli di buste di immondizia è veramente una cosa ridicola e scandalosa. Facciamoci sentire affinché le autorità competenti possano almeno pensare di cambiare il sistema di ritiro per la raccolta differenziata, forse nel terzo mondo viene gestita meglio".