Il 9 agosto a Gissi si svolgeranno, per il settimo anno consecutivo, i giochi sociali organizzati dall’associazione culturale “Liberi Tutti” in collaborazione con la Pro Loco.

"Si cercherà come sempre di favorire la partecipazione e la coesione delle giovani generazioni creando una situazione di festa. Movimento, colori, musica, divertimento sono le parole chiave di queste giornate che ormai fanno parte della tradizione paesana e non solo. In serata ci saranno due dj ad animare la festa (PompixXx – leOne) e un’esplosione di colori avvolgerà tutti i partecipanti. Non mancheranno stand gastronomici e di ristoro. Colori in polvere, decorazioni fluo e tanto altro vi aspettano a Gissi martedì 9 agosto 2016".

IL PROGRAMMA DELL'ESTATE GISSANA