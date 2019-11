I loro sono sorrisi di chi ha la consapevolezza di aver conquistato un titolo importante dopo aver fatto tanti sacrifici. La coppa e le medaglie che sanciscono il titolo italiano under 18 di beach volley sono l'emblema del trionfo di Giada Russo e Claudia Scampoli guidate dalla loro allenatrice "di sempre" Maria Luisa Checchia.

La vittoria del Trofeo delle Regioni [LEGGI]

A due giorni dal trionfo di Cellatica, dove la coppia vastese in campo per rappresentare l'Abruzzo ha conquistato il Trofeo delle Regioni 2016, abbiamo incontrato le protagoniste dell'impresa sportiva per farci raccontare come hanno vissuto la competizione tricolore e la precedente fase di avvicinamento. Dall'allenatrice Maria Luisa Checchia, che per la quarta volta ha guidato una coppia abruzzese sul podio della competizione nazionale, ci siamo fatti raccontare come queste giovani ragazze vivono l'impegno sportivo che, con tanti sacrifici, alla fine porta a grandi risultati.