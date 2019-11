È iniziata ieri sera l'Estate Castiglionese con la prima serata dedicata alla Asd New Robur, la locale squadra di calcio, che con la festa di finanziamento ha posto le basi per iscriversi al prossimo campionato di Terza categoria del Vastese; "È stata anche l'occasione – spiegano il sindaco Emilio Di Lizia e l'amministrazione comunale – per rivolgere un appello a eventuali sponsor, non solo locali, per supportare questi ragazzi che con tenacia portano in alto la bandiera dell'Alto Vastese".

Il cartellone estivo entrerà nel vivo il 10 agosto con la consolidata gara podistica che coinvolgerà atleti provenienti da diverse regioni [LEGGI]. Altro appuntamento tradizionale è quello con la Festa della birra giunta alla 24ª edizione che rappresenta un punto fermo dell'estate dell'Alto Vastese.

Altro appuntamento con il gusto quello dell'immancabile sagra delle "Sagne a lu cutteur" domenica 14 agosto.

Punte di diamante degli eventi saranno l'esibizione del cabarettista Giovanni Cacioppo – Zelig e Colorado Cafè – e il concerto degli Arbor e Antonello Persico (chirurgo pediatra di Pescara) che da anni si esibiscono in svariate località diffondendo, con passione e amore, la musica e la poesia di Fabrizio De André. Il concerto si terrà durante la festa dell'AVIS.

Per accontentare tutti ci sarà anche il cinema all'aperto, un torneo di scacchi, una serata teatrale con la compagnia Tufs di Lanciano e giochi gonfiabili per bambini. "Un ringraziamento particolare – conclude Di Lizia – va a tutte le associazioni che ogni anno contribuiscono a rendere le serate estive accoglienti e gradevoli per chi avesse voglia di passare il suo tempo sul tetto dell'Alto Vastese".