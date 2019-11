Tragedia sfiorata questa mattina in A14, quando un'auto è finita contro il guard rail staccandolo dal terreno e finendovi sotto; la barriera metallica è finita sopra la cappotta del veicolo.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 10.30 di questa mattina sulla carreggiata Sud dell'autostrada, al km. 498, in territorio di Termoli. Sulla Renault Megane viaggiava una coppia di Milano diretta in Puglia. Sul posto oer i soccorsi sono intervenuti la Polizia Stradale di Vasto Sud, i vigili del fuoco di Termoli, il 118 e il personale dell'autostrada. I due occupanti hanno riportato lievi traumi. Durante le operazioni di recupero e di soccorso si sono code lunghe 4 chilometri.