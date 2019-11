"Il Consorzio Vasto in Centro, visto il grande successo, intende ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della settima edizione della Notte Bianca, l’evento più atteso dell’estate. Gli esercenti tutti si dichiarano pienamente soddisfatti per l’ottima riuscita di questa manifestazione di grande rilievo e visibilità per la nostra città, capace di catturare l’attenzione di migliaia visitatori di ogni età e provenienti da ogni dove".

Così Lorenzo Fioravante e Marco Corvino, del Consorzio Vasto in Centro, aggiungendo: "I nostri ospiti hanno potuto partecipare ed assistere ad eventi musicali, comici, culturali, enogastronomici, dedicarsi allo shopping notturno, ai giochi, gioire con gli artisti di strada e chiudere i festeggiamenti con il suggestivo concerto di musica classica, tenutosi in Via Adriatica, caratteristica strada del Centro di Vasto. Iniziative anche per i più piccoli: due i mega gonfiabili messi a loro disposizione".

"Tutto - sottolineano dal Consorzio - si è svolto in estrema sicurezza, grazie all’operato delle forze dell’ordine e della protezione civile, che hanno costantemente presidiato e monitorato le vie del centro e non solo, anche attraverso l'ausilio di Agenti in borghese. La sicurezza è stata garantita inoltre dall’impiego di personale di sicurezza privata, finanziato da alcuni esercenti. Non si sono, infatti, registrati episodi incresciosi di alcun genere. Per l’occasione sono stati messi a disposizione bagni chimici, posizionati nei punti nevralgici del centro, oltre alla disponibilità dei bagni pubblici precedentemente riaperti dall’amministrazione".

"La massiccia presenza di visitatori rende evidente la crescente richiesta e l’interesse per le iniziative offerte, e ci rende convinti che questo genere di manifestazioni sono un’occasione importante per il rilancio della città, delle attività presenti, ma anche un mezzo per promuovere il territorio nel suo complesso dal punto di vista commerciale e turistico. Ringraziamo a tal proposito l’amministrazione comunale, che nella sua nuova veste si è dimostrata attenta ad ogni esigenza, disponibile e aperta al dialogo".

"Un apprezzamento particolare - concludono dal Consorzio - va agli operatori della Pulchra, che la mattina seguente, dalle prime ore dell’alba, con spirito di servizio, hanno ripulito alla perfezione le vie del centro. Per il futuro garantiamo numerosi altri eventi dedicati allo spettacolo, alla cultura e allo sport, finalizzati alla promozione e allo sviluppo del turismo della Città del Vasto. Vogliamo garantire continuità a questa preziosa risorsa, anche nel periodo invernale. Il prossimo appuntamento, è per l’otto agosto a Vasto Marina, alla Notte Rosa delle Sirene".