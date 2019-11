A sostenere la Vastese nel prossimo campionato di serie D ci sarà un nuovo gruppo di tifosi che si riunirà sotto lo stendardo Antica Tradizione. "Un gruppo che nasce grazie alla voglia ed alla passione di un manipolo di ultras, accomunati dall’amore incondizionato per Vasto e la Vastese. Un amore ed una passione disinteressati che ci porteranno a difendere l’onore della nostra città ed i suoi splendidi colori in ogni stadio e in ogni realtà.

Ci teniamo a sottolineare - spiegano i tifosi vastesi - che non stiamo parlando di nuove leve che si avvicinano al modo ultras per la prima volta, ma di gente con una lunga militanza alle spalle, con altri gruppi della curva, che negli ultimi anni si era riunita dietro lo stendardo Curva D’Avalos. L’intento è quello di far sentire sempre la nostra presenza e dare il nostro contributo all’attività di curva, cercando la collaborazione reciproca con le altre realtà già esistenti. C’eravamo, ci siamo e ci saremo…. Sempre!".