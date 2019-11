L’Agenzia Nazionale INDIRE ha pubblicato gli esiti dei partenariati strategici nel settore scuola, Azioni KA201 e KA219. In particolare, per i partenariati per lo scambio di buone pratiche (partenariati solo scuole), sono state approvate solo 45 candidature su 234, con un impegno finanziario di circa 6 milioni di Euro ed un tasso di approvazione del 19,2%.

Le scuole abruzzesi hanno avuto solo tre di questi progetti approvati: uno a Vasto (Istituto Comprensivo 1), uno a Palena (Istituto Comprensivo di Palena – Torricella Peligna, con il 4° punteggio assoluto) ed uno ad Alba Adriatica, ponendo l’Abruzzo al 6 posto per numero di progetti approvati. L’Associazione SubMeet di San Salvo ha fattivamente contribuito a due dei tre progetti approvati in Abruzzo e all’unico approvato in Molise, ottenendo così un ottimo risultato che aiuterà le scuole locali a portare avanti importanti percorsi di internazionalizzazione e di crescita culturale.

Ulteriori dettagli sul sito: www.erasmusplus.it.