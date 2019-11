Si terrà alle 21,15 presso il Cortile Vescovado (chieda del Carmine) o in caso di pioggia a Palazzo d'Avalos il concerto "Musica e Danza alla Corte Rinascimentale" del Coro Polifonico Stella Maris diretto da Paola Stivaletta.

Protagonisti, il Coro Polifonico Stella Maris e il Gruppo Strumenti e Danze del Rinascimento. Come spiegato dagli organizzatori, il concerto vuole essere "un viaggio nella Musica e nella Danza del Rinascimento per far rivivere l’ambiente curioso, piacevole e divertente delle corti rinascimentali, ricreando un clima festoso, tipico di quella nobiltà che amava sollazzarsi con giochi amorosi, balli e scherzi, brindando a Bacco e al Bell’Umore".

Il coro eseguirà un repertorio di brani profani di importanti autori del periodo, le danze saranno eseguite dalle coriste in abiti rinascimentali e le musiche saranno eseguite con ricostruzioni di strumenti dell’epoca (clavicymbalum, viole da gamba, vihuela de mano, tamburo).