Incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada povinciale 181, che collega Vasto e San Salvo. Per cause al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto, un'utilitaria ha perso il controllo, finendo contro il guardrail. Probabilmente tra le cause dello slittamento, l'asfalto reso viscido dalla pioggia di queste ore.

Fortunatamente nulla di grave per il conducente, che è rimasto lievemente ferito e quindi soccorso dai sanitari del 118.