Un volo di oltre 4 metri, auto distrutta, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Due giovani di 18 e 21 anni di San Salvo sono caduti nel Trigno con l'auto poco prima delle 21 di questa sera in un tratto del fiume in contrada Bufalara, territorio di Cupello. Da quanto si apprende da una prima ricostruzione dei fatti, pare che i ragazzi, a bordo dell'automobile (una Lancia Y), stessero percorrendo alcune strade sterrate interpoderali quando, anche a causa del buio, si sono smarriti.

Probabilmente una manovra errata ha fatto sì che il veicolo, precipitasse nel letto del fiume da un'altezza di oltre 4 metri (in un punto in cui il terreno è stato probabilmente eroso dalle ultime piene); il corso d'acqua in questo periodo dell'anno ha una portata d'acqua minima, la Y è caduta quindi sul pietrisco. I due sono rimasti incastrati nell'auto e feriti, uno in stato di semicoscienza, l'altro con una gamba incastrata; la vettura si è ribaltata restando adagiata su un fianco. È stato uno dei feriti a lanciare l'allarme contattando la centrale operativa del 118 di Chieti; i due operatori sono rimasti in contatto con lui, comprensibilmente spaventato, rassicurandolo e guidando le operazioni di recupero.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco di Vasto. Sono stati questi ultimi a rintracciare e portare in salvo i due giovani – dopo essersi calati nel fossato – al termine delle operazioni di ricerca, durate circa un'ora. Una volta estratti dall'automobile incidentata, sono stati trasferiti all'ospedale San Pio di Vasto. Uno dei due ha riportato un trauma all'arto inferiore rimasto incastrato, mentre l'altro un trauma cranico non commotivo.