Spostamento di data per la 26ª edizione di Tarallucci e vino. L'apprezzato appuntamento di Casalbordino è stato rinviato a domani a causa delle previsioni meteo sfavorevoli per questo oggi.

L'evento organizzato dalla cooperativa "Madonna dei Miracoli", andrà in scena quindi domani 7 agosto e lunedì 8 con i piatti tipici della cucina casalese preparati sotto la direzione dei cuochi di Villa Santa Maria; la serata di domani proseguirà con il concerto di 'Nduccio.