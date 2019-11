Due blitz anti abusivismo sulle spiagge di Vasto e San Salvo. Li hanno fatti scattare ieri la polizia municipale e i carabinieri in due operazioni congiunte. La prima è stata eseguita in mattinata a Vasto Marina, sul tratto di arenile antistante lungomare Duca degli Abruzzi

"Diversi extracomunitari - racconta Giuseppe Del Moro, comandante della polizia locale di Vasto - sono stati fermati per vendita abusiva. Durante i controlli è stata sequestrata diversa merce in particolare: accessori per telefonia, collane, orecchini, zaini, occhiali da sole, braccialetti, specchi e ventagli".

A tarda sera le forze dell'ordine sono entrate in azione a San Salvo Marina: "Ieri - si legge in un comunicato del municipio - dopo le ore 23.00, nell’ambito dell’attività di controllo effettuata durante il servizio notturno dalla polizia municipale di San Salvo, gli agenti, coordinati dal comandante Vincenzo Marchioli, a seguito di una segnalazione di un cittadino, sono intervenuti nell’area demaniale utilizzata a parcheggio di fronte allo stabilimento Il Cocorito.

Una decina di nomadi di nazionalità serba aveva allestito un campo-bivacco con degli automezzi. Gli agenti, coadiuvati dai carabinieri della locale stazione, dopo aver identificato tutte le persone le hanno allontanate accompagnandole fino al confine sud del territorio comunale".