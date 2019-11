Ha usato uno smartphone rubato a gennaio in un esercizio commerciale di Vasto. Per questo motivo un 36enne di nazionalità romena (S.M.) è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

A rintracciare l'uomo sono stati i carabinieri di Torino di Sangro che dopo una perquisizione nell'abitazione del 36enne hanno recuperato il telefonino riconsegnandolo al legittimo proprietario.