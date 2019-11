Mancano poche ore alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Rio de Janeiro e cresce l'attesa da parte di atleti e tecnici pronti a dare il massimo per andare a caccia di una medaglia a cinque cerchi. Questa sera al Maracanà sfileranno tutte le nazioni che partecipano ai Giochi brasiliani e da domani le competizioni entreranno nel vivo (anche se in realtà alcune discipline stanno già disputando le gare).

Della spedizione italiana fa parte anche il vastese Ettore Marcovecchio, membro dello staff tecnico del beach volley che segue Daniele Lupo e Paolo Nicolai. I due beachers azzurri, dopo le ottime prestazioni di Londra 2012 e forti di un titolo Europeo conquistato quest'anno, sono pronti a dire la loro a Rio. Per Marcovecchio, una lunga esperienza come allenatore di pallavolo e beach volley, la partecipazione alle Olimpiadi è una tappa importante di una carriera ricca di successi.

L'intervista a Ettore Marcovecchio prima della partenza [GUARDA]

Tra allenamenti, incrociando anche gli altri beachers (nelle foto Marcovecchio con i brasiliani Allison e Schmidt) e altri appuntamenti il tecnico vastese non manca di inviarci qualche scatto della sua esperienza olimpica. "Gli allenamenti dei ragazzi procedono molto bene - scrive Marcovecchio a Zonalocale -. Daniele e Paolo si stanno preparando al meglio per affrontare il torneo che li vedrà esordire domenica contro il Messico. Ieri abbiamo ricevuto la visita di Chris Marlowe della Nbc Sports che ci ha fatto una lunga intervista. Intanto già moltissime persone (foto in gallery) stanno facendo la fila ai botteghini per acquistare i biglietti per assistere alle partite del torneo di beach volley. Noi non vediamo l'ora di inziare". Intanto ci sarà da vivere la cerimonia inaugurale, che come sempre regalerà spettacolo ed emozioni. Poi sarà il momento di tuffarsi nelle gare, sperando di poter ricevere da Ettore qualche altro scatto...vincente.