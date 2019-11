Saranno Massimo Oddo ed Emanuela Aureli i protagonisti della Festa del Ritorno che sarà celebrata nella serata di giovedì 11 agosto presso l’Arena alle Grazie di Vasto, dalle ore 21 in poi. Organizzata dall’Associazione Pro Emigranti, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Vasto e con il contributo della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, l’iniziativa dedicata agli emigranti abruzzesi di ogni tempo giunge proprio alla quarantunesima edizione.

"All’interno della manifestazione, - spiegano gli organizzatori - come da accade da alcuni anni, sarà consegnato il Premio Silvio Petroro, importante e significativo riconoscimento intitolato alla memoria del padre fondatore dell’Associazione, per molti anni animatore del sodalizio e venuto a mancare nel giugno 2009. Il premio, come noto, viene annualmente assegnato a personaggi illustri della nostra terra d’Abruzzo, che per essersi distinti nei propri ambiti di attività, hanno lasciato un segno di questa Regione nel mondo; per il 2016, l’Associazione Pro Emigranti ha conferito il premio a Massimo Oddo, abruzzese doc, campione del mondo con la nazionale italiana di calcio nel 2006 ed attuale Tecnico del Pescara, squadra con la quale ha riconquistato la massima categoria del calcio italiano. Alle imprese sportive Massimo Oddo unisce l’impegno nel sociale e con la sua associazione onlus A.M.O. da oltre dodici anni promuove significative iniziative di solidarietà in Italia e nel mondo".

"Insieme alla consegna del Premio Silvio Petroro - che, come noto, è rappresentato da una effige del Monumento all’Emigrante nonché un assegno di 5mila euro che il destinatario dovrà devolvere in favore di iniziative, istituzioni ed enti di valore sociale, morale e culturale – la manifestazione vivrà momenti di intrattenimento, con il cabaret di Emanuela Aureli e lo staff artistico di Aqualand del Vasto a cura di Alex Procacci. Durante la serata, sarà effettuata anche la consegna dei 'Teniamoli d’Occhio', un riconoscimento ideato dall’attuale presidente dell’Associazione Pro Emigranti, Giovanni Petroro, per le giovani speranze di questo territorio che hanno già conseguito i primi e significativi traguardi nel proprio ambito di attività".