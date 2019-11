Si rinnova l’appuntamento con il Trofeo Castiglione, coppa E2i energie speciali, gara podistica competitiva e minipodistica, quest’anno particolarmente sentito e partecipato per la camminata passo libero in memoria del dott. Francesco Magnacca, scomparso qualche mese fa [LEGGI]. L'evento sportivo si terrà a Castiglione Messer Marino il prossimo 10 agosto a partire dalle 18.

"Alla camminata – spiegano gli organizzatori – si affianca la minipodistica che nelle scorse edizioni ha visto prendere il via un centinaio di podisti in erba dai tre ai quattordici anni che si cimentano su un percorso transennato e chiuso al traffico, incitati dall’applauso di un pubblico caloroso. L’Avis,sezione di Castiglione Messer Marino, ha affiancato il Comune e la E2i energie speciali nella sponsorizzazione dell’iniziativa particolarmente ricca di gadget per i più piccoli,pacco ricordo per la competitiva,premiazioni per i primi di categoria, rimborso spese per le società più numerose, pasta party e serata musicale allietata da gruppo folcloristico locale. Si prevede la partecipazione dei migliori podisti amatoriali abruzzesi e molisani e dei campioni locali, alcuni dei quali hanno già iscritto il loro nome nell’albo d’oro della manifestazione".