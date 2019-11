Ricette gustose pensate per un pranzo o una cena da ricordare nel cuore del centro storico di Vasto. Sono quelle presentate dalla nuova gestione del ristorante Dante e Beatrice nella serie di video in cui vengono aperte le porte della cucina per mostrare la preparazione dei piatti che i clienti potranno trovare in tavola. Ricerca degli ingredienti e cura nella preparazione per offrire ai clienti un percorso degustativo da ricordare. Piatti che affondano le radici nella grande tradizione italiana per essere proposti nel segno della modernità. Un menu che comprende pietanze di carne e di pesce senza tralasciare le ricette della tradizione abruzzese e vastese. Lo chef Sting Antonio Spinnato oggi propone un percorso che racchiude alcuni dei piatti presenti nel menu di Dante e Beatrice, accompagnati dai vini selezionati da Antonino Spinnato, responsabile della cantina.

Dante e Beatrice - nuova gestione

Corso Dante, 36 - Vasto (CH) - 0873.365546

