"Buonsenso vorrebbe che quantomeno Lina Marchesani, assessore anche nell'attuale Giunta municipale, se dovesse essere rinviata a giudizio, si dimettesse". Ad affondare il coltello nella piaga è Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani in movimento, l'associazione che raggruppa i giovani del centreodestra di Vasto.

"La notizia del coinvolgimento di sei settimi della Giunta comunale guidata da Luciano Lapenna e dell'ex sindaco stesso, nell'inchiesta giudiziaria sull'affidamento della organizzazione degli spettacoli estivi nell'estate 2013, mette in evidenza che la stessa Procura di Vasto vuole veder chiaro sulla gestione della cosa pubblica da parte del centrosinistra. La questione morale in quella parte politica, che più volte abbiamo voluto denunciare, è tutt'altro che risolta, prima ancora che quella giudiziaria faccia il suo corso. Buonsenso vorrebbe che quantomeno Lina Marchesani, che degli indagati è quella che è nella Giunta del neo sindaco Francesco Menna, se dovesse essere rinviata a giudizio, lasciasse la carica in attesa che il procedimento giunga al suo epilogo. In caso contrario, dovrebbe essere lo stesso Menna ad estrometterla, sempre che voglia rispettare quelle linee guida di onestà e trasparenza sbandierate durante la campagna elettorale. Nutro qualche dubbio, dato che l'altra promessa, quella del rinnovamento, non è stata mantenuta.

Nonostante in prima battuta la Procura avesse chiesto l'archiviazione, a seguito dell'opposizione alla stessa archiviazione - sottolinea di Michele Marisi - il Giudice per le Indagini Preliminari ha indicato al Pubblico Ministero temi di indagini suppletive all'esito delle quali lo stesso Gip ha chiesto al Pm di esercitare l'azione penale. È da evidenziare che alcuni degli indagati, e cioè Vincenzo Sputore, Nicola Tiberio e Luciano Lapenna, tutti e tre del Partito Democratico di cui il sindaco Francesco Menna è il maggior esponente, siedono oggi in Consiglio comunale. Una qualche reazione da parte del Pd e dello stesso primo cittadino sgombrerebbe il campo da equivoci. Sempre che di equivoci e solo di equivoci si tratti".