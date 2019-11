"Vivinclima, come il nome di una medicina si adatta bene a questo progetto, in quanto la maleducazione ambientale in effetti appare come una sorta di malattia". Così il vice sindaco e assessore all'Ambiente, Paola Cianci, questa mattina durante l'incontro in Comune per la presentazione del progetto degli alunni dell'Istituto Comprensivo "Rossetti" di Vasto. "Come amministrazione comunale - ha sottolineato Paola Cianci - accogliamo questo progetto con grande entusiasmo soprattutto perché questa volta la campagna di sensibilizzazione - che solitamente facciamo noi adulti verso le nuove generazioni - vede invertirsi i ruoli: oggi sono le nuove generazioni ad avere l'esigenza di educare gli adulti, promuovendo il cambiamento di un atteggiamento ancora troppo superficiale nello smistamento dei rifiuti, cambiamento che passa attraverso una campagna di educazione ambientale dove si spiega minuziosamente come deve essere fatta la differenziata".

È stata poi la docente coordinatrice del progetto, Rosanna Valentini, ad illustrare il progetto, iniziato con la precedente amministrazione, e nello specifico con l'ex assessore Marco Marra, con la collaborazione di Vincenzo Ronzitti e Italia Nostra del Vastese, con il presidente Davide Aquilano e sviluppato da alcuni ragazzi delle classi III F, III E, II D, I E e III C: "Nel DVD - ha spiegato la professoressa Valentini - ci sono tre filmati, visto che abbiamo tradotto l'originale anche in Inglese e Spagnolo, con l'illustrazione dei procedimenti per una corretta differenziata, una presentazione in PowerPoint con i contenuti del progetto e un manifesto di sensibilizzazione. A seguire, l'intervento dell'alunna Sara Stivaletta, referente del progetto, che ha sottolineato come lo stesso sia stato un momento costruttivo, di lavoro, ma anche di divertimento.

Complimenti per l'iniziativa sono poi arrivati dall'assessore all'Istruzione, Anna Bosco, per "la scelta di lavorare sulla maturazione di una nuova coscienza ambientalista, attraverso un bellissimo progetto di service-learning, una metodologia didattica che prevede l'impegno degli studenti in attività in favore della collettività. Una nuova consapevolezza che non può non iniziare dalla scuola e dagli studenti 'nativi ambientali', perché rappresentano una generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive".

Infine, dopo la proiezione del video, i saluti della dirigente dell'Istituto Comprensivo "Rossetti", la professoressa Maria Pia Di Carlo, che ha tenuto a ringraziare quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Una raccomandazione speciale per gli alunni: "Possiate essere di buon esempio per tutti" e in particolare per chi ha finito le medie: "Sarete ambasciatori di questo progetto ovunque andrete a studiare". Da qui l'augurio per la "formazione di una rete territoriale con le altre scuole al fine di condividere le buone prassi".

Il progetto è stato coordinato dalla professoressa Rosanna Valentini. Docenti referenti: Rosalba Felice, Lodina De Santis, Giuseppa Saraconi, Valentina D'Urbano, Valeria Valentini e Alessandra Minerva. A cura degli alunni Sara Stivaletta, Pietro Di Laudo, Andrea Baiocco, Daniele Maccione, Sharon Bracone, Alessio Sacchetti, Alessandro Tilli, Federico Santavicca, Matteo Aquilano, Luca Viroglio, Luca e Francesco Prospero, Carlotta Trozzi, Anita Fiore, Valentina Di Totto, Camilla Mantovani, Flora Di Laudo, Mattia Marchesani, Sabrina Stanzione e Maria Pia Santeusanio.