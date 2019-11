Oggi, dopo 12 giorni di degenza presso l'Ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, Antonio D'Annunzio è tornato a casa a seguito del grave incidente avvenuto la sera del 24 Luglio scorso.

Antonio e tutta la sua famiglia ringraziano per la gentilezza e la disponibilità mostrata da tutto il reparto di Urologia e un ringraziamento speciale va soprattutto al dottor Luca Cindolo che per primo è intervenuto in modo responsabile e prudente.

Debora D'Annunzio