Amichevole di lusso per la Vastese Calcio che si appresta ad affrontare il campionato di serie D. Martedì 9 agosto, con fischio d'inizio alle 20.30, i biancorossi ospiteranno allo Stadio Aragona il Pescara neopromosso in serie A. A darne notizia è la società biancorossa, che ha fissato il costo dei biglietti in 5 euro per la curva e 8 euro per la tribuna.

La prevendita dei biglietti si effettua tutti i giorni presso lo stadio Aragona dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il giorno della gara apertura dalle 16 fino all'inizio della partita. Ingresso gratuito solo per i ragazzi al di sotto dei 12 anni di età.

Gli uomini di mister Colavitto, che sabato 6 agosto concluderanno il ritiro precampionato a Castelmauro affrontando il Vasto Marina, affronteranno i biancazzurri allenati da Massimo Oddo (che tornerà a Vasto due giorni dopo per ricevere il Premio Silvio Petroro) in un test che metterà alla prova il lavoro svolto in queste prime due settimane di preparazione.