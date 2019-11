Il Summer Vintage Rock’n’roll Festival (in programma l'8 e il 9 agosto) di San Salvo Marina spegne le sei candeline e si regala una novità. Quest’anno la musica partirà dal pomeriggio: nell’attesa dei concerti serali il Lido Controvento ospiterà Shake it. "Un’iniziativa – spiegano gli organizzatori – nata con l’intento di intrattenere gli amanti del rock’n’roll che potranno scatenarsi, dalle 16 in poi, con le selezioni musicali della Dj Giusy Niro che terrà due djset sia l’8 che il 9 agosto e i Texas Toyboys, band composta dai più giovani talenti della scena rockabilly italiana, che invece si esibiranno l’8 agosto sulla spiaggia del lido".

L’evento principale, il Summer Vintage, organizzato dall'associazione Musicbox in collaborazione con la Proloco di San Salvo, aprirà i battenti alle 19 dell’8 agosto con i suoi imperdibili concerti live, i vintage market, gli stand tematici e un'area food e drink. Artisti di calibro nazionale ed internazionale calcheranno il palco dell’iniziativa dando vita ad uno spettacolo musicale di estrema qualità. Sul palco del festival a ingresso gratuito, si alterneranno band nazionali ed internazionali dal sound rockabilly, country, swing, blues, honky tonk e surf.

"Una delle guest star più attese è, direttamente dalla Spagna, Legacaster, ipnotico musicista e cantante che proporrà un autentico tributo ai grandi interpreti degli anni '50 come Don Woody, Grady Martin e Johnny Burnette. Altra ospite di rilievo è la travolgente cantautrice Texas Martha, from Texas (USA), che si esibirà in una miscela tutta americana di country, blues, rock’n’roll e folk. Ben sei le band Italiane presenti: Don Diego Trio che si esibirà nel loro spettacolo e accompagneranno alcuni degli ospiti internazionali; i Jump Aces, i Jumpin Up, Same Old Shoes, Bad Riders e gli Halfchicken. Resident dj Galeazzo e presentatrice dell'evento Miss Angelica".

E all’interno del festival del rock’n’roll si terrà la seconda edizione di Records Rumble, fiera del disco, cd e vinile, con standisti provenienti da tutta Italia. Due giorni, curati dalle associazioni Musicbox e Discordia, ricchi di novità per appassionati e non che avranno l’occasione di curiosare tra migliaia di dischi.

Evento Facebook