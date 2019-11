Mercoledì 10 agosto alle 21.30 con Fabrizio Bosso quartet prenderà il via l’undicesima edizione di “Musiche in cortile”, rassegna che si svolgerà nella cornice del cortile di palazzo d'Avalos a Vasto organizzata da Muzak Eventi con . Nel corso delle passate edizioni tanti sono stati gli artisti saliti sul palcosenico di Musiche in Cortile:tra gli altri Ornella Vanoni, Antonella Ruggiero, Nina Zilli, Simona Molinari, Roberto Gatto, Danilo Rea, Stefano di Battista, Nick the Nightfly, Sarah Jane Morris.

Fabrizio Bosso torna a Vasto con il suo quartetto, di cui fanno parte Julian Oliver Mazzariello (piano), Luca Alemanno (contrabbasso), Nicola Angelucci (batteria) a distanza di cinque anni dalla precedente esperienza a Musiche in Cortile.

Fabrizio Bosso. Bop del terzo millennio. Gli attacchi di Bosso sono micidiali, il suo senso dello swing proverbiale, il suo eloquio torrenziale. Ma Fabrizio dispone anche di altre frecce e lo sta dimostrando negli ultimi anni, dopo i folgoranti esordi: la voglia di sbalordire ha lasciato il posto a un equilibrato mix di virtuosismo e poesia. Il trombettista torinese è quindi oggi un artista maturo, capace di agire in più direzioni, di partecipare a omaggi a illustri colleghi come Miles Davis e Don Cherry, di confrontarsi con la musica di Nino Rota, di dialogare con musicisti dal background diverso dal suo come Antonello Salis e Luciano Biondini. Con il suo quartetto Bosso porta a sintesi compiuta le tante esperienze compiute sino ad oggi: l’amore per il Bop è sempre presente, ma filtrato da un sensibilità e da un gusto personali. Del gruppo fanno parte: Julian Oliver Mazzariello, uno dei migliori pianisti italiani delle ultime generazioni, il giovanissimo contrabbassista salentino Luca Alemanno e il batterista Nicola Angelucci. La formazione è la stessa presente nel disco Duke (omaggio a Ellington uscito per la Verve/Universal). Diplomatosi a 15 anni presso il conservatorio G. Verdi di Torino, 16 dischi incisi come leader e una serie innumerevole di partecipazioni e collaborazioni, Fabrizio Bosso ha ormai raggiunto la maturità artistica e consolidato il suo stile, assolutamente riconoscibile e autentico.

Info: 0873 365378 – 346 7513610