Si terrà domenica prossima 7 agosto lo storico motoraduno "Sciccis la zapp" a Roccaspinalveti. L'evento ha raggiunto la 15ª edizione e negli anni è diventato un appuntamento fisso per gli amanti delle due ruote non solo del territorio. La manifestazione prevede un giro panoramico del Vastese e, a seguire, l'immancabile pranzo a base di prodotti locali.

IL PROGRAMMA

8.30 - Apertura iscrizioni

11.30 - Partenza per il giro panoramico

12.15 - Sosta per rinfresco a Palmoli

13.00 - Rientro in paese e aperitivo

13.30 - Pranzo

16.00 - Estrazione lotteria, premiazione e saluti

INFORMAZIONI

339 5650735 - 348 3587068 - 339 1091497

www.apigrandinate.blogspot.com

FB: Sciccis la zapp