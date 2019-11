La traversata numero 61 sarà più breve per via del mare mosso che non ha consentito a Costanzo Marinucci, l'uomo-pesce, di completare al 100% il ciclo di allenamenti in vista della mega nuotata con cui ogni anno, il 6 agosto, percorre a bracciate il tratto di mare antistante i 16 chilometri della costa vastese, da Punta Aderci a Vasto Marina.

"Per tre giorni di fila - conferma Marinucci - non sono riuscito a scendere in acqua e, per questo, ho comunicato alla guardia costiera che ho accorciato il percorso della mia 61^ traversata: partirò dalla baia di San Nicola per nuotare, come sempre, fino al pontile di Vasto Marina".

Il professore di matematica in pensione 28 anni fa salvò 5 persone dall'annegamento davanti alla Riserva naturale di Punta Aderci. Un'impresa che gli valse la Medaglia d'oro al Valor civile conferitagli dall'allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.

Anche in questa estate 2016 l'uomo-pesce festeggerà il suo compleanno, il settantasettesimo, a nuoto, la sua passione.