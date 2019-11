È iniziata con la comicità di Giovanni Cacioppo la settima edizione della Notte Bianca, organizzata da Vasto in Centro, il consorzio che raggruppa una settantina di commercianti della città antica, con la collaborazione di Confesercenti e Confcommercio e il patrocinio del Comune di Vasto. Per la prima volta, a causa di sovrapposizioni di altri eventi e ritardi dovuti alle elezioni, la manifestazione non si è svolta a luglio, ma agli inizi di agosto.

Tante le persone, soprattutto giovani, che hanno animato la nottata, anche se sicuramente non è stata l'edizione più affollata.

Ad ogni modo, non è certo mancata la partecipazione ai vari eventi predisposti per l'occasione, con musica in tutto il centro storico per tutti i gusti, dal flamenco alla musica italiana, rock e dj set. Lungo le strade del centro, le consuete animazioni con gli artisti di strada e le ballerine brasiliane. Finale affidato al concerto in via Adriatica.

Tra pochi giochi, l'8 agosto, toccherà a Vasto Marina ospitare il secondo evento "dal tramonto all'alba", la Notte Rosa delle Sirene.