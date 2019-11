È prevista per domani sera alle 20 la partenza della 5ª edizione della Notturna Città di Cupello, manifestazione sportiva organizzata dalla Podistica Cupello.

Il percorso di 8 km si snoderà all'interno del centro abitato di Cupello. Il ritrovo per il ritiro pettorali e le ultime iscrizioni è previsto dalle ore 16 in poi presso Piazza Garibaldi, mentre la partenza della gara competitiva e non competitiva è prevista alle ore 20. Prima ci sarà la gara dei ragazzi juniores.

Nel pomeriggio, invece, è prevista anche una lezione gratuita di Nord walking tenuta da maestri federali, mentre in serata diversi ristoratori del luogo offriranno un menù turistico a tutti i partecipanti e loro familiari a partire da 10 euro.

Gli organizzatori ringraziano il Comune di Cupello e tutti gli sponsor impegnati nella manifestazione.