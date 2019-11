Per il 13° anno consecutivo, si è ripetuta la tradizionale camminata “Coast to Coast” da Vasto Marina fino a Punta Penna. La passeggiata, inaugurata quasi per gioco 13 anni fa da Simone Muratore e qualche amico, è ormai diventata, sostenuta anche da diversi sponsor, un vero e proprio evento che, anno dopo anno, con il semplice strumento del passaparola, richiama sempre più persone le quali, partendo dalla spiaggia di Vasto Marina, tra una risata e l’altra, tra un’arrampicata sugli scogli, un tuffo e una nuotata nelle calette più belle della costa vastese, tra una canzone e una sosta per rifocillarsi, raggiungono la Grotta del Saraceno.

La camminata, organizzata dall’instancabile Simone Muratore, comincia di buon’ora al Beach Bar di Maurizio Alberico, dove i partecipanti, tutti muniti di bandane gialle offerte dall’Ottica Spadano, fanno colazione e, com’è ormai tradizione, non possono mancare i cornetti offerti da Cosimo e Peppino Diella della Pasticceria Moderna. Dopo l’immancabile foto di rito per immortalare la partenza, i camminatori si muovono alla volta della Bagnante per poi raggiungere le località Scalamurze, Trave e Cungarelle dove, grazie al ristotrabocco Cungarelle di Luca Conti e Mirko Di Nanno, è in programma la prima sosta mangereccia con pane, olio, pomodoro e del buon vino fresco.

Tra un passo e una nuotata, è già ora di un’altra merenda a Casarsa, dove Muratore & Co., approfittando dell’ospitalità di Edmondo e Michele Torricella, si rifocillano con frutta a volontà. Arrivati via mare al ristorante Zì Nicola di Sandra Scafetta e Andrea Zaccaria, il gruppo dei camminatori si ferma a degustare gustose cozze, cucinate in diversi modi. E poiché ogni scusa è buona per mangiare, anche alla Baia del Sol di Andrea Romilio ci si ferma per una pausa condita da pizza e sangria.

Di nuovo in cammino alla volta di località Vignola, è d’obbligo la tappa per una spaghettata e qualche bicchiere di buon vino offerti dalla pizzeria Aux Fils du Chevalier di Enzo Ronzitti con la preziosa collaborazione di Angelo Ronzitti. Tra una canzone e l’altra, si finisce ospiti pure del trabocco di Nicolino Menna e, dopo tanto mangiare, c’è ancora spazio per il pranzo finale, offerto da Michele e Angela Farina, una volta arrivati alla meta: la Grotta del Saraceno di Enzo Della Valle, Filippo e Gigi Molino.

Ancora qualche tuffo, un pensiero speciale rivolto da tutto il gruppo a Domenico Castrignanò, Andrea Marinelli e Roberta Smargiassi, tante canzoni, sorrisi a prova di drone per le riprese effettuate da Graziano Di Totto e… appuntamento alla prossima estate!

Sulla pagina Facebook del gruppo CoastToCoast’16 sono disponibili foto e video della passeggiata

Paola Cerella