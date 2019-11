L'All Games San Salvo è già al lavoro per la prossima stagione sportiva che vedrà la prima squadra partecipare per il terzo anno consecutivo al campionato di C1 di calcio a 5. Grande attenzione da parte della società del patron Tony Tumini anche per il settore giovanile: si parte con uno stage-evento per i ragazzi nati nel 1998, 1999 e 2000 per allestire la formazione under 18 che parteciperà al campionato di categoria.

L'evento, a partecipaione gratuita, si terrà presso la palestra comunale di via Verdi a San Salvo venerdì 5 agosto alle 18. "Vi aspettiamo numerosi per partecipare a questa serata di sport e divertimento!!! - spiegano i dirigenti della All Games -. A breve il presidente Salvatore Di Ghionno ufficializzerà i nuovi acquisti che andranno a completare la rosa a disposizione di mister Alfredo Lanza".