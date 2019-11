Con alcune piccole novità anche quest'anno torna a San Salvo la Festa della Lavanda, arrivata alla quarta edizione. "Avremo una due giorni in cui dal Centro culturale Aldo Moro – spiegano dal Comune – seguendo via Istonia, via Roma e il Centro storico, il percorso si tingerà di viola in tutte le sue sfumature. Ci saranno insieme cultura, folklore, prodotti alla lavanda e prodotti tipici, fiori e piante officinali, degustazioni e piatti a tema".

"Abbiamo voluto arricchire il nostro calendario estivo – aggiungono il sindaco Tiziana Magnacca e l’assessore alla Cultura Giovanni Artese – con eventi particolari che animeranno il nostro centro città affidando questo compito alla lavanda, un fiore profumatissimo e molto diffuso nell’Italia meridionale. Una grande festa con l’opportunità di visitare gli spazi museali cittadini per conoscere meglio il tempo passato".

"L'amministrazione comunale di San Salvo e l'assessorato alla Cultura ringraziano anticipatamente per le collaborazioni tutti coloro che, a diverso titolo, hanno messo gratuitamente a disposizione le loro competenze e risorse, per una manifestazione volta non solo a far conoscere meglio l'utilizzo della pianta e le sue virtù ma anche i produttori locali e limitrofi che esporranno. Va infine ricordato che sarà possibile visitare gratuitamente durante la Festa della Lavanda il Museo Giostra della Memoria dell'Associazione Mia, a cui va riconosciuto il merito dell'idea iniziale, e il Museo Archeologico Porta della Terra che tra l'altro ospita la Mostra Le copie dei Mosaici Antichi di Ravenna a San Salvo" in collaborazione con il Lions Club San Salvo".

IL PROGRAMMA

Giovedì 4 agosto

ore 18.00, Laboratorio per bambini (Associazione "Da cosa nasce cosa"), con letture e spettacolo teatrale itinerante;

ore 20.00, portici di via Istonia, cena all'aperto: degustazioni a tema, arrosticini e hamburger;

ore 21.00, piazza Giovanni XXIII, intrattenimento musicale con "Someskunk Fusion Band";

ore 22.00, portici di via Istonia, intrattenimento musicale con i "Vintage".

Venerdì 5 agosto

ore 18.00, anfiteatro della Villa Comunale, laboratorio per bambini, letture e truccabimbi;

ore 18.30, via Roma,Vetrina animata, abiti e acconciature spose;

ore 20.00, portici di via Istonia, cena all'aperto: degustazioni a tema, arrosticini e hamburger;

ore 21.00, piazza Giovanni XXIII, intrattenimento musicale con "OneSamBand";

ore 22.00, portici di via Istonia, intrattenimento musicale con i "Badriders".