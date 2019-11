90 verbali notificati e altri 20 in fase di spedizione da parte dell'ufficio Ambiente. Sono i dati della lotta all'abbandono dell'immondizia dall'inizio dell'anno forniti dall'assessore e vicesindaco Angiolino Chiacchia, che in questo modo replica alle ultime dichiarazioni del locale circolo del Partito Democratico sulla situazione rifiuti a San Salvo Marina [LEGGI].

Chiacchia parla di "danno incalcolabile per l'immagine della città e una mancanza di rispetto verso i cittadini che si impegnano a differenziare i rifiuti". "È indecoroso e indegno – continua l'assessore – perché chi li abbandona fa aumentare i costi del servizio raccolta a tutto danno di chi ha comportamenti virtuosi". Per fermare la cattiva abitudine Chiacchia si appella anche alle segnalazioni dei cittadini: "Ringraziamo il Pd di San Salvo e tutti quei cittadini che vorranno segnalare all’Ufficio Ambiente o al Comando della Polizia Municipale l’abbandono di rifiuti per strada. Siamo d’accordo con il Pd: sono persone indecorose e incivili coloro che hanno abbandonato i rifiuti a San Salvo Marina".

"L’amministrazione comunale tutelerà l’immagine e il decoro della città di San Salvo perseguendo chi abbandona i rifiuti per strada. Stia tranquillo il Pd: c’è il massimo impegno a mantenere pulita la città per questa che appare una battaglia non facile contro l’inciviltà dei cittadini. Basta vedere cosa accade nella vicina Vasto per constatare come l’abbandono dei rifiuti sia purtroppo una regola che non esclude nessun comune. Siamo convinti che la segnalazione del Pd vada nella direzione del miglior senso civico, lungi da noi pensare che sia l’ennesima strumentalizzazione e caduta di stile in clima da campagna elettorale. Altrimenti, e ancora una volta, il tutto a danno della città, che non merita questo livello impresso alla politica che sta portando avanti una parte della minoranza consiliare".