Camminavano al centro delle strade della Vasto antica, in modo da nascondere tra la folla carriole e tinozze piene di bottiglie immerse nel ghiaccio. I venditori abusivi di bevande e alcolici hanno imperversato anche nella settima edizione della Notte Bianca di Vasto. In una serata trascorsa senza emergenze sanitarie, né di ordine pubblico, non è mancato il fenomeno dell'abusivismo.

"Siamo intervenuti - racconta Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale - a sequestrare la merce messa in vendita abusivamente da tre extracomunitari che, alla vista degli agenti, si sono dileguati per le stradine della città antica. Per il resto, non abbiamo registrato emergenze riguardo alla viabilità, forse anche perché, trattandosi di una serata infrasettimanale, non si è registrato lo stesso pienone degli anni precedenti". Anche il bollettino sanitario "è in linea con quello ordinario di una qualsiasi nottata estiva. Non si sono verificati interventi per abuso di sostanze alcoliche", dice Licia Caprara dell'ufficio stampa della Asl provinciale.

"La nottata è trascorsa nella massima tranquillità", assicurano gli agenti della centrale operativa del Commissariato di via Bachelet.

Decibel - Lamentele dei residenti del centro storico per i decibel, ma "per rilevarli è necessario - spiega Del Moro - uno specifico strumento di misurazione" non in dotazione alla polizia municipale. "Ci sono state alcune lamentele riguardo all'eccessiva vicinanza di alcuni spettacoli d'intrattenimento, con la musica che si sovrapponeva".