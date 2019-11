Dopo il trasferimento ottenuto dalle dirigenti del "Raffaele Mattioli" e dell'Istituto comprensivo n. 1 di San Salvo, rispettivamente Ester Castaldo e Daniela Bianco, i consiglieri comunali di San Salvo Democratica, Domenico Di Stefano, Angelo Angelucci e Gabriele Marchese, hanno scritto una lettera aperta al direttore dell'ufficio scolastico regionale, Ernesto Pellecchia:

"Nei giorni scorsi abbiamo appreso dagli organi di informazione del trasferimento di due dirigenti scolastici delle scuole di San Salvo insediatisi solo un anno fa: si tratta della Dirigente del 1° circolo e della Dirigente dell'Istituto 'Raffaele Mattioli'. Alle due brave dirigenti rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro nelle loro nuove destinazioni e ancora le ringraziamo per l'eccellente lavoro svolto.

Non ci sorprende la notizia del trasferimento, anche se ad appena un anno dal loro insediamento, soprattutto se si tratta di un riavvicinamento presso i propri luoghi di residenza, ma ci preoccupano le continue sostituzioni con cadenze annuali che le nostre scuole patiscono da alcuni anni.

Siamo convinti che la scuola sia un bene primario per i nostri figli e probabilmente deve essere oggetto di programmazione e continuità didattica perché è proprio di questo che hanno bisogno le nostre scuole, in particolare i ragazzi, i docenti e il personale tutto.

Ci rivolgiamo alle autorità competenti ed in particolare al direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale auspicando un'interruzione di questa consuetudine nei confronti della nostra città. Confidiamo, dunque, che vengano nominati dei Dirigenti che siano in grado di dare programmazione stabile e continuità didattica alle nostre scuole.

Confidiamo nella sensibilità del direttore e dell'intero Ufficio Scolastico Regionale".