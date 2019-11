Polizia municipale e carabinieri sono alla ricerca di un giovane scippatore che nel tardo pomeriggio di oggi ha strappato una collana dal collo di un'anziana in centro a San Salvo. L'episodio si è verificato in via dei Garofani, in pieno centro (di fronte alla villa comunale). La donna stava attraversando quando è stata presa di mira dal malintenzionato pare a volto scoperto. Alla scena hanno assistito numerosi testimoni.

Il giovane ha poi raggiunto i complici su un'automobile per allontanarsi velocemente. La donna (D.R., classe 1938) ha riportato qualche escoriazione nella caduta.

"Lo scippo è andato a buon fine per il ladro che ha portato via parte della collana in oro. Stiamo cercando di rintracciare l'autore dello scippo – ha detto Vincenzo Marchioli, comandante dei vigili – in base a quanto raccontato da chi ha assistito alla scena".

In aggiornamento