Rifiuti accumulati a San Salvo Marina. È la situazione denunciata dal Pd locale che attacca l'amministrazione: "Ci chiediamo se qualcuno dell'amministrazione comunale in questi ultimi giorni sia passato per le vie del rione Marina e si sia accorto dello spettacolo indecoroso (lo abbiamo fatto presente già lo scorso anno il 7 di Luglio precisamente) che offriamo ai cittadini ed ai turisti che la frequentano. Ci segnalano i cittadini, situazioni al limite della civiltà con odori nauseabondi che caratterizzano l'area. Chiediamo con forza un intervento immediato per il ripristino delle condizioni minime di decoro".