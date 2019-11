Claudia, Gioacchino e i loro figili, i ragazzi della Casa famiglia Manuela, lasciano Vasto e si trasferiscono nell'ex convento di Campli. Dopo 8 anni in cui sono stati presenti nella struttura di via San Lorenzo, per gli appartenenti alla comunità Giovanni XXIII, creata da Don Oreste Benzi, per loro arriva il momento di continuare il percorso di vita riavvcinandosi un po' alla loro famiglia di origine, che si trova a San Benedetto. Cambierà il luogo dove vivranno ma non cambierà la loro vita, fatta di accoglienza e amore verso questi figli "che il Signore ci ha donato". E la struttura che li ha ospitati non resterà vuota ma accoglierà un'altra famiglia, sempre della comunità Giovanni XXIII, proveniente da Lecce.

La messa. Nella chiesa di San Lorenzo sono il parroco Don Antonio Bevilacqua e Don Gianfranco Travaglini a celebrare la messa. I due sacerdoti, parlando ai tanti presenti, hanno ricordato come Claudia e Gioacchino siano stati d'esempio per tutti in questi anni trascorsi a Vasto. Momenti difficili e momenti di gioia, tanti incontri che hanno fatto superare un'iniziale diffidenza verso la loro esperienza e scelta di vita. Don Gianfranco ha ricordato come sia stato importante per tutti andare oltre l'ammirare questi due genitori "speciali" riuscendo a mettersi a disposizione loro e dei loro ragazzi in questi anni. Al termine della celebrazione è stata presentata anche la famiglia che arriverà a Vasto: Franco, Silvia e i loro ragazzi che a breve saranno nella struttura della Casa Manuela.

La festa. Nei locali parrocchiali è il momento di vivere una festa di saluto. C'è la comunità di San Lorenzo,ci sono i tanti volontari che in questi anni ahnno aiutato Claudia e Gioacchino e che, certamente, continueranno a farlo con la famiglia che arriverà, le associazioni sempre pronte a darsi da fare per i ragazzi, come Un buco nel tetto, Ricoclaun, Avis, Agesci ed altre ancora. La Corale Warm Up, legata alla Casa Manuela, ha curato l'animazione musicale della serata coinvolgendo tutti i presenti. Grande l'emozione quando sul palco è salito a sorpresa Roby Santini, da sempre ammirato dai figli di Claudia e Gioacchino e in modo speciale da Marco, grande amante della musica. A breve arriverà il momento del passaggio di consegne tra le due famiglie, con il desiderio di Claudia e Gioacchino che i vastesi possano continuare ad essere vicini a loro nella preghiera e possano accogliere e sostenere Franco, Silvia e i loro figli nella loro nuova esperienza.