Rinuncia a fare il capogruppo di Si per Vasto in Consiglio comunale, rifiuta la presidenza delle commissioni consiliari, di cui non vuole far parte neanche come componente effettivo, e devolverà in beneficenza il gettone di presenza.

Fa discutere la decisione di Mauro Del Piano, ufficializzata ieri all'inizio della riunione dell'assise civica. Sindacalista della Filctem-Cgil, consigliere comunale dal 2011 e confermato alle elezioni di 40 giorni fa, Del Piano dice "no" a qualsiasi ulteriore incarico istituzionale che non sia quello affidatogli dagli elettori.

Una decisione che sembra figlia della volontà di lasciarsi le mani libere e decidere autonomamente sui provvedimenti che l'amministrazione Menna porterà all'approvazione dell'Aula. Sarà la prima spina nel fianco del nuovo sindaco?

L'esponente della sinistra affida la spiegazione delle sue scelte a una diplomatica dichiarazione ufficiale: "Dopo ampia analisi e riflessione, autonomamente e legittimamente, sono giunto alla conclusione di non ricoprire nessun incarico istituzionale (capogruppo, presidente di commissione e membro effettivo di commissioni consiliari). Tutto questo mi darà la possibilità di avere maggior tempo a disposizione per seguire al meglio tutte quelle tematiche di carattere generale che riguarderanno la collettività vastese nel prossimo futuro di attività amministrativa. Inoltre, ho dato mandato agli uffici comunali preposti, affinchè i miei gettoni di presenza in Consiglio comunale , dal mese di luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, vengano destinati alla Fondazione Ant (assistenza nazionale tumori) Italia Onlus".

Il gettone di presenza ammonta a 36 euro lordi per ogni seduta del Consiglio comunale e delle commissioni cobsiliari.