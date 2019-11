Due giorni di disagi per i turisti in cerca di informazioni a Vasto Marina. L'Infopoint di piazza Rodi è, infatti, chiuso da ieri e rimarrà vuoto anche oggi, come è scritto in un avviso affisso sulla vetrata.

Nel mese di luglio, infatti, in assenza di un bilancio di previsione che consentisse al Comune di stanziare la cifra necessaria, il servizio è stato finanziato dagli albergatori. Ieri pomeriggio l'approvazione dell'indispensabile documento contabile. A margine della seduta del Consiglio comunale, l'assessore al Turismo, Carlo Della Penna, ha assicurato che sarà riattivato il box informazioni a partire da domani.