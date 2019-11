Il prossimo 11 agosto piazza Umberto I di Casalbordino si trasformerà in un grande teatro sotto le stelle per il XX anno de I Grandi Concerti che quest'anno vedranno in scena l'Aida di Giuseppe Verdi, opera in quattro atti dal libretto di Antonio Ghislanzoni, per la regia di Gianmaria Romagnoli. Raffaella Battistini sarà Aida, mentre Radames avrà il volto e la voce di Leonardo Gramegna. Come sempre, l'organizzazione è affidata all'associazione culturale La Famiglia Casalese, presieduta da Giuliano Di Rito, con il patrocinio di Comune, Provincia, Regione e del Ministero per i Beni e le attività culturali.

La stessa associazione, in questi giorni, sta curando una mostra con gli abiti di scena e accessori dell'Aida, provenienti direttamente da Il Cairo. L'esposizione è stata allestita presso il Palazzo De Arcangelis di corso Garibaldi, una volta sede della più antica tipografia del territorio. È possibile visitare la mostra dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20, e la domenica dalle 10 alle 12, fino al 10 agosto. Il giorno successivo, l'11 agosto, l'imperdibile appuntamento per gli amanti dell'opera con l'Aida in piazza Umberto I.

"In qualità di assessore alla Cultura - ha spiegato l'assessore Carla Zinni durante una breve visita alla mostra - sto mettendo tutto il mio impegno per valorizzare e rilanciare i tanti tesori di Casalbordino. Abbiamo luoghi, ambienti ed eventi unici, è un peccato lasciarli passare in sordina, per questo stiamo cercando di lavorare non solo per gli eventi, ma anche per dare più risalto agli stessi, che certamente meritano un'attenzione particolare e l'interesse di un pubblico più vasto".