Ancora una volta l'Abruzzo è presente alle Kinderiadi-Trofeo delle Regioni di beach volley a forte tinte vastesi. Inizia oggi a Cellatica l'edizione 2016 della competizione che assegna il titolo tricolore under 18 e la selezione abruzzese è presente con ben 4 elementi su 6 provenienti da Vasto. Selezione femminile tutta "di casa", con le giocatrici Claudia Scampoli (nelle ultime settimane impegnata anche a Formia con i collegiali della nazionale giovanile) e Giada Russo allenate da Maria Luisa Checchia. In campo maschile c'è la prima volta del giovane vastese Antonio Del Fra che giocherà insieme a Paolo Cappio sotto la guida del tecnico Simone Di Tommaso.

Dopo l'arrivo di tutte le delegazioni in Lombardia oggi è il momento di iniziare con le sfide. Per le ragazze e i ragazzi abruzzesi sarà importante iniziare il torneo con il piede giusto per poter raccogliere importanti risultati. Sono ancora giovanissimi ma hanno già alle spalle importanti esperienze sia nella pallavolo indoor che nel beach volley, a suon di finali nazionali e tornei vinti.

Con la guida di Simone Di Tommaso e soprattutto di un'allenatrice esperta e di carisma come Maria Luisa Checchia, potranno senz'altro ben figurare nella competizione nazionale.