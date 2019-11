"Sempre e per sempre dalla stessa parte ci troverai". È questo lo slogan che contraddistingue la 42ª edizione del Mercatino del Libro di Testo Usato, che riaprirà lunedì 8 agosto presso la sede di Fratelli d’Italia-An, in Corso Garibaldi n° 41 a Vasto.

"Il Mercatino del Libro di Testo Usato - spiegano gli organizzatori di FdI-An, Giovani in Movimento e Gioventù Nazionale - consente di acquistare i libri delle scuole superiori e delle scuole medie inferiori, alla metà del prezzo di copertina; oltre, naturalmente, a dare la possibilità agli studenti di mettere in vendita i propri, recuperandone l’intero ricavato, dunque senza che il Mercatino ne trattenga una percentuale. Una attività in controtendenza rispetto ai tempi d’oggi, nei quali anche le associazioni con i più nobili principi si trasformano in 'macchine da soldi'. Da noi vige la legge del volontariato, in favore di famiglie e studenti che devono fare i conti con i costi dei testi scolastici; dalla nostra parte si combattono gli speculatori, quelli che fondano la propria fortuna sul bisogno, in questo caso su quello di chi ha il diritto-dovere di istruirsi".

"Lo slogan di quest’anno - spiega Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani In Movimento ed animatore del Mercatino del Libro di Testo Usato - vuole rimarcare, qualora ce ne fosse bisogno, la coerenza di una battaglia che viene da lontano, la fermezza della nostra posizione in materia di diritto allo studio e l’impegno costante di chi, come noi, dà una mano concreta, tangibile, alle famiglie ed agli studenti di Vasto, del territorio e delle vicine regioni. Ogni anno sentiamo il dovere morale e civile di sacrificare l’estate per rimettere in moto e far funzionare una struttura indispensabile anche e soprattutto per le categorie svantaggiate. In un momento difficile come questo, in cui gli Enti pubblici continuano a tagliare risorse destinate al sociale piuttosto che raddoppiarle vogliamo rappresentare l’alternativa concreta".

Il Mercatino sarà aperto dal lunedì al venerdì, presso la sede di Fratelli d’Italia-An, in Corso Garibaldi n° 41 (vicino il Palazzo del Municipio di Vasto) osservando i seguenti orari: mattina 9:30 – 13:00; pomeriggio 16:00 – 20:00 ed il sabato dalle 10:00 alle 12:00, dall’8 agosto fino al 3 ottobre, precisando che dal 26 settembre al 3 ottobre, avverrà solamente la restituzione dei soldi e degli eventuali libri non venduti.