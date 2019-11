E' Vasto la prima città d'Abruzzo ad accogliere il Metodo Montessori, il sistema educativo ideato da Maria Montessori e basato sul principio della libera scelta, entro determinati limiti, del percorso formativo.

Ieri pomeriggio a tenere a battesimo l'inaugurazione della Casa dei bimbi sono stati il segretario generale della Fondazione Montessori Italia, Andrea Lupi, l'educatrice e formatrice Filomena Lucci, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l'assessore all'Istruzione, Anna Bosco. "Le persone - ha sottolineato Lupi - ottengono risultati soltanto se riescono a fare gruppo. Il metodo Montessori si basa su questo".

Bosco: "Attenti ai bisogni di 10mila giovani" - "Come amministrazione comunale - ha assicurato Anna Bosco - abbiamo deciso di seguirvi e di supportare questo progetto, che va ad arricchire l'offerta formativa di Vasto e dell'Abruzzo".

Per la titolare della delega all'Istruzione, l'obiettivo da perseguire è una "politica lungimirante" che dia i suoi frutti nel prossimo ventennio. Per spiegare il concetto di politica lungimirante, Bosco ha preso in prestito la definizione di don Milani: "Se ho un problema e ce l'hai anche tu, risolverlo insieme è politica, risolverlo da soli è egoismo". La finalità del suo assessorato è "stare attenti ai bisogni di 10mila giovani cittadini", che studiano nelle scuole di Vasto.

Il pediatra Umberto Muzii ha posto l'accento sui disturbi specifici dell'apprendimento: "I bambini sono viaggiatori della vita. E' importante il lavoro di squadra: non basta solo il pediatra, ma sono necessari anche la famiglia, la scuola e le istituzioni al fine di seguire un percorso differenziato. E' lì che possiamo introdurre il metodo Montessori. Non lasciamo da soli i bambini in difficoltà. Sono dei viaggiatori, aiutiamoli a viaggiare".

Iliana Morelli ha illustrato il Metodo Montessori 3D, "che dà la possibilità di concretizzare ciò che studia in astratto. Tutto ciò che noi apprendiamo passa attraverso l'esperienza".

Menna: "Primi in Abruzzo" - A benedire la sede di via Paradiso è stato don Gianni Sciorra, parroco di San Paolo Apostolo, la parrocchia più popolosa di Vasto, che ha ammonito: "Senza formazione non si cresce".

"Oggi - ha commentato il sindaco, Francesco Menna - raccogliamo un seme piantato qualche mese fa. E' un dato che ci porta a primeggiare in Abruzzo e a lanciare un ponte verso la Regione, con cui inizierà una collaborazione. Grazie di aver scelto Vasto".