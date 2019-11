TRIGNINA IN TILT PER ORE - Sfortunate le operazioni di recupero del tir: un guasto del mezzo intervenuto per il recupero ha rallentato i lavori e causato il blocco del traffico per diverse ore. La pompa idraulica si è rotta e l'olio si è riversato sulla strada. "Dopo essere stato gettato del filler di sabbia e prodotti diluenti, il traffico viene fatto scorrere su una corsia unica a senso unico alternato. Sul posto per regolare il transito dei mezi in azione gli agenti della Polizia municipale di San Salvo e gli uomini dell'Anas che dovranno anche ripristinare la sicurezza della carreggiata sull'arteria che collega la costa adriatica d'Abruzzo e Molise a Isernia".

LA PRIMA NOTIZIA - Ancora un incidente sulla Statale 650 e ancora un episodio che non ha avuto conseguenze più gravi solo per un caso. Poco dopo le 12, un tir che trasportava componenti per auto, si è ribaltato in territorio di San Salvo sulla Trignina. L'incidente è avvenuto di fronte all'area di servizio Ip, a poca distanza dall'altro ribaltamento verificatosi ieri nel quale è rimasta ferita una bambina [LEGGI].

Come raccontato dallo stesso autista rimasto lievemente ferito, il mezzo pesante viaggiava in direzione mare, quando uno dei pneumatici posteriori è esploso facendogli perdere il controllo. Il tir ha invaso l'altra corsia ed è finito nella scarpata adagiandosi su un lato. Un altro camion proveniente in direzione opposta ha fatto in tempo a fermare la marcia prima dell'impatto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia municipale di San Salvo e il 118 che ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il traffico è stato interrotto in entrambi i sensi di marcia per permettere l'atterraggio del velivolo. L'uomo è stato trasferito al "San Pio" di Vasto per i controlli sanitari del caso, mentre l'elicottero è ripartito vuoto.