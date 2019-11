Si è svolta ieri a Vasto Marina, nell'area del pontile, la 16ᵃ edizione del Palio Remiero Vastese, la 12ᵃ intitolata a Tonino Ritucci, compianto fondatore e "animatore" della Ciurma. Gli equipaggi provenienti da diverse città marittime e in lizza per l'edizione 2016 del Trofeo dell'Adriatico e dello Ionio di voga, si sono sfidati nel tratto di mare antistante la spiaggia di Vasto Marina, con le manche del mattino e del pomeriggio. Due le imbarcazioni utilizzate, "La Ciurma" e "Tonino Ritucci" dagli equipaggi maschili e femminili.

Nella gara maschile ha vinto la Lega Navale Italiana Molfetta (19'44''62) che ha preceduto per un soffio i padroni di casa de La Ciurma Vasto (19'45''25). Al terzo posto i Remuri Brindisi, seguiti poi dall'Associazione Vogatori 'Massimo Cervone' Giovinazzo, i Ragazzetti di Termoli, Taras Taranto e Il Palio Taranto. In campo femminile vittoria per l'Associazione Vogatori 'Massimo Cervone' Giovinazzo, secondo posto per Lega Navale Italiana Molfetta e terzo gradino del podio per La Ciurma rosa Vasto. Poi Taras Taranto, le Ragazzette di Termoli e il Palio Taranto.

Al termine delle finali premiazioni presso i locali del Circolo Nautico Vasto con gli equipaggi che si sono dati appuntamento per il prossimo anno a Vasto.