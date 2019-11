È già trascorso un mese da quando la mia Roberta mi è stata rubata, rubata ai propri sogni, ai progetti di vita, rubata al suo desiderio di essere madre, rubata al mio amore, agli amici a cui non potrà più tendere le braccia, al suo amore per la vita, al suo sorriso, ai suoi genitori, a tutti noi e non solo.... hanno trasformato il nostro dolore e la sua morte, come fosse un videogioco.

Mi chiedo, dov'è giustizia? Mi rispondo, forse non esiste! Non dimentichiamo, lottiamo, perché non ci sia più un'altra Roberta.

Ricordiamola nelle nostre preghiere, una Messa in suo suffragio sarà celebrata il 2 agosto alle ore 19 presso la Chiesa di Santa Maria Incoronata di Vasto.

Il tuo amore Fabio