Il segretario regionale del Partito Democratico, Marco Rapino interviene nel dibattito politico sansalvese. Qui, le forze del centrosinistra si sono recentemente sedute attorno a un tavolo in vista delle amministrative 2017. All'appello mancava però San Salvo Democratica che aveva annunciato la propria assenza chiedendo "atti politici pubblici".

Rapino replica così: "A San Salvo esiste un Pd che da due anni è guidato dal segretario Gennaro Luciano. Un circolo che in questi anni è riuscito a basare la propria attività sull'apertura a chiunque si sentisse vicino ai valori e principi del Partito Democratico. In questo modo è stato segnato un passo decisivo verso la costruzione di un progetto concreto per il futuro di questa città e, proprio guardando al futuro, è stato tracciato un percorso fatto di dialogo, confronto e condivisione di idee con tutte le anime del centrosinistra. Di questo percorso e dell'obiettivo di costruire insieme una nuova proposta politica, ogni anima vicina al centrosinistra deve considerare la possibilità di esserne co-protagonista, perché alla base di qualsiasi rapporto deve esserci la condivisione di idee e il coinvolgimento sulla visione di futuro. Solo così la proposta ai cittadini avrà la veste della concretezza".