"Il Consorzio Vasto in Centro, in sinergia con i pubblici esercizi e l’amministrazione comunale, grazie anche alla collaborazione delle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio, hanno organizzato per martedì 2 agosto la "Notte Bianca, dal tramonto fino all’alba".

Lo ricordano il presidente del Consorzio Vasto in Centro, Marco Corvino, insieme agli associati organizzatori Lorenzo Fioravante e Francesco Torchio, che spiegano: "La città accoglierà numerosi artisti, sono previsti la presenza del comico Giovanni Cacioppo, performance e proposte enogastronomiche, nonché animazione e gonfiabili per bambini. L’evento, grazie all’assessorato al Turismo e Cultura ed al contributo delle attività produttive del territorio, permetterà di trascorrere piacevoli momenti in compagnia, ritrovando così il gusto di passeggiare per le vie della propria città riscoprendo le bellezze storiche e culturali".

LA MAPPA DE LA NOTTE BIANCA [CLICCA QUI]