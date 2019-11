Rilanciare l'app Municipium e presentare gli eventi della Notte Bianca a Casalbordino lido, questo l'obiettivo della conferenza stampa che si è tenuta stamane negli uffici comunali, alla presenza dell'assessore Carla Zinni e del funzionario delegato allo sviluppo dei servizi internet, Maurizio Aquilano. Presente per l'occasione anche l'assessore Antonio Tommaso Tiberio.

"Vogliamo rilanciare l'app del Comune di Casalbordino - ha spiegato l'assessore Zinni - perché in passato non è stata sufficientemente pubblicizzata e rischiava di rimanere inutilizzata. Con l'app è possibile rimanere sempre informati sugli eventi in programma, è possibile inviare segnalazioni e indicare all'amministrazione tutto ciò che non va sul territorio comunale".

"Le segnalazioni - ha aggiunto Aquilano - arrivano sia sulla pagina principale di controllo dell'app che agli uffici competenti; inoltre stiamo sperimentando una tipologia di segnalazione avanzata, geolocalizzata, che consenta ai cittadini anche di ricevere risposte in merito alle indicazioni che fornisce. Al momento sono 220 i cittadini che hanno scaricato l'app, ma contiamo di aumentare il numero degli utenti". Capitolo a parte quello relativo a rifiuti e protezione civile: "Ci sono informazioni utili per quanto riguarda le regole della differenziata, calendari e i punti di raccolta; inoltre stiamo attivando un modulo con la protezione civile, per dare informazioni anche per quanto riguarda utilità come meteo o situazioni critiche che potrebbero risultare di interesse collettivo". Aquilano ha poi spiegato le varie possibilità di personalizzazione dell'app, che contiene anche mappe utili per muoversi agevolmente su tutto il territorio comunale.

"Le attività commerciali - ha poi aggiunto l'assessore Zinni - possono effettuare delle sponsorizzazioni che si concretizzeranno attraverso banner collegati ai siti di riferimento. Invitiamo gli operatori commerciali interessati a rivolgersi all'ufficio di Maurizio Aquilano e gli utenti a scaricare l'app".

A seguire, presentazione della Notte Bianca a Casalbordino Lido, prevista per il 5 agosto: "Il nostro intento - ha sottolineato l'assessore Zinni - è quello di essere un'amministrazione giovane e spiritosa, per questo abbiamo voluto organizzare una manifestazione frizzante, adatta alle esigenze di tutti. Il tutto con l'interessamento dell'assessore al Turismo Alessandra D'Aurizio e gli operatori turistici". Tanti gli appuntamenti previsti, dalla "Cena sotto le stelle" nei locali del litorale a intrattenimenti vari, con la danza del ventre, dj set con Roby Santini, "Poker sotto le stelle" per gli appassionati, serate danzanti e molto altro.