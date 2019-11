Stava percorrendo la discesa che dal centro storico conduce alle poste, quando è caduta, battendo il capo. È accaduto questa mattina a Pollutri a una donna sulla cinquantina che è scivolata, non è chiaro se per un malore dovuto al caldo o nel percorrere la discesa. La scena è stata notata da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi, in quanto la signora perdeva sangue per un trauma cranico ed era inizialmente priva di sensi.

Sul posto, un'ambulanza del 118 e da Pescara è stata allertata anche l'eliambulanza che ha precauzionalmente raggiunto Pollutri. Dopo il primo soccorso, però, i sanitari hanno optato per il trasferimento presso l'ospedale "San Pio da Pietrelcina" di Vasto. Nel frattempo la signora ha ripreso conoscenza e sta effettuando i controlli del caso. Le sue condizioni, comunque, non sembrano gravi.